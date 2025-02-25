مسلسل العتاولة 2.. القصة والممثلين ووقت العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - يعرض مسلسل العتاولة 2 خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، بعد النجاح الكبير للجزء الأول الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024، ويقوم ببطولته العديد من النجوم، أبرزهم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة وفيفي عبده وزينة وهدى الإتربي، وتبدأ الحلقات الأولى بمفاجأة نجاة عيسى الوزان من الموت في حادث سيارة، وعودة نصار إلى عالم الإجرام لسداد تكلفة علاج ابنته.

قصة مسلسل العتاولة 2

في إطار من التشويق والإثارة، بعد أن غسل يديه من الماضي، يجد نصار (أحمد السقا) نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)،، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»- باسم سمرة- الذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.

أبطال مسلسل العتاولة 2

تأليف: مصطفى جمال هاشم

إخراج: أحمد خالد موسى

أحمد السقا (نصار)

طارق لطفي (خضر)

باسم سمرة (عيسى الوزان)

زينة (حنة)

فيفي عبده (شديدة)

نسرين أمين (عدولة )

أمير صلاح الدين

هدى الإتربي (دينا)

أحمد كشك (السبتي)

زينب العبد (قطة)

مريم الجندي (شادية)

مصطفى أبو سريع (عاطف)

أوقات عرض مسلسل العتاولة 2

يعرض مسلسل العتاولة2 على قناة مصرMBC، وقناة MBC مصر دراما، ومن المتوقع أن يكون موعد عرضه في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة وبيروت الثامنة بتوقيت الرياض.

مسلسلات أخرى متشابهة

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2025، عدة أعمال تدور أحداثها في إطار الدراما الشعبية المفعمة بالتشويق والإثارة، من أبرزها مسلسل "الغاوي"، الذي تدور أحداثه في إطار درامى شعبى، حيث يجسد أحمد مكى شخصية شمس نصر العدوى، بلطجى من حى الجمالية، يقرر تغيير حياته بشكل جذرى بعد فقدان زوجته، ويتعهد شمس بتربية ابنه بطرق شريفة، لكنه يواجه سلسلة من التحديات أثناء سعيه لتحقيق هدفه.

كما يواصل الفنان أحمد العوضى تقديم تيمة المسلسلات الشعبية، التي نجح كثيرًا من خلالها خلال السنوات الأخيرة، حيث ينافس في سباق رمضان بمسلسله «فهد البطل»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، حيث يجسد العوضى خلال المسلسل شخصية فهد الشاب الصعيدى الذي يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل في صراعات جديدة.

وينافس الفنان عمرو سعد، بتقديم هذا النوع من الدراما أيضًا بمسلسل «سيد الناس»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبى كذلك، حيث تنقلب حياة «جارحي»، الذي يجسد شخصيته عمرو سعد، تمامًا بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مستقبل مجهول، مع ثروة ضخمة وماضٍ مليء بالأسرار، وفى الوقت نفسه، يواجه مجموعة من الأعداء والخصوم، مما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لحماية عائلته والحفاظ على إرثه.

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