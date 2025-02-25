رانيا يوسف تكشف بعض تفاصيل شخصيتها في مسلسل جريمة منتصف الليل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - تشارك الفنانة رانيا يوسف خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "جريمة منتف الليل"، والذي تقدم خلاله شخصية فنانة استعراضية، وقد كشفت عن بعض تفاصيل شخصيتها في العمل.

رانيا يوسف: مسلسل جريمة منتصف الليل مش تقليدي

تحدثت النجمة رانيا يوسف عن طبيعة شخصيتها في مسلسلها الرمضاني "" لموقع "عرب وود"، حيث قالت: "أجسد شخصية وردة وهي اسمها حلو أوي بس هي من جواها مش سالكة أوي، بنشوف دا في أحداث المسلسل".

وأكملت رانيا يوسف: "عجبني اللوك أوي وعجبني شخصيتها والتركيبة بتاعتها، وهو مسلسل مش تقليدي وحلو أوي، وطبعًا الأستاذ رؤوف عبد العزيز مدير تصوير عظيم والإضاءة والإخراج والإنتاج حلو أوي، دا اللي حمسني للتجربة".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

مسلسل "جريمة منتصف الليل"

تُجسدخلال الأحداث شخصية فنانة استعراضية، تدخل في صراعات عديدة، تُسفر في النهاية عن قتل ابنتها بعد منتصف الليل، ليحاول رجال الشرطة الوصول إلى الجناة، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

أطلعوا على في يوم ميلادها.. تعرفوا إلى أبرز أعمال رانيا يوسف في 2024

أبطال مسلسل "جريمة منتصف الليل"

رانيا يوسف تُشارك في "نص الشعب اسمه محمد وأهل الخطايا"

View this post on Instagram A post shared by Essam Omar عصام عمر (@essam__omar)

المسلسل مكون من 15 حلقة فقط، وهو بطولة:، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، محمد سليمان، إلهام عبد البديع، ملك قورة، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، كريم عبد الغني، كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلّ من: ليلى سلمان، علي السبع، نوف عبد الله وآخرين، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.في سياقٍ آخر، تنافس الفنانةبمسلسل آخر وهو "نص الشعب اسمه محمد"، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، وبطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو عبارة عن أحداث اجتماعية مُشوقة تواجه "محمد" عندما يقع في حب زميلته في العمل، فهل يستطيع أن يتزوجها، أم يقع في شر أعماله، وتُحاصره المشاكل من كل مكان؟

كما تشارك في مسلسل "أهل الخطايا" بجانب الفنان جمال سليمان، والمسلسل يتناول العديد من القضايا والجرائم الحقيقية في قالب درامي خاص للمشاهد في رمضان 2025، حيث يتناول جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز، جمال سليمان ومؤلفو العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان، كلٌّ من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

https://www.instagram.com/p/DGXxWVMoq31/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGXxWVMoq31/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGXxWVMoq31/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم متابعة لفتة إنسانية من أشرف عبد الباقي في كواليس "قلبي ومفتاحه".. هذا ما فعله!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»