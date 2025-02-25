محمد ثروت يكشف مفاجآة عن مسلسل عقبال عندكوا.. ما علاقة دنيا سمير غانم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - كشف الفنان محمد ثروت حقيقة ما تردد حول مشاركته في مسلسل "عايشة الدور" لدنيا سمير غانم، والمقرر عرضه ومنافسته مع مسلسل شقيقتها إيمي "عقبال عندكوا" خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025.

محمد ثروت أشارك في "عقبال عندكوا" فقط

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مسلسل "عقبال عندكوا"

تحدث الفنان محمد ثروت لموقع "عرب وود" عن حقيقة ما تردد حول مشاركته مع النجمةفي مسلسلها الرمضاني "عايشة الدور"؛ قائلًا: "أشارك مع إيمي وحسن، أما دنيا لم يصبني الدور هو بيتقال كتير ولكن لا أشارك"، وأكمل: "أنا بشارك في عقبال عندكوا بنقدم حلقات متصلة منفصلة، وبنقدم حكايات مختلفة وفيه كاركترات كثيرة معمولة سواء مني أو من إيمي وحسن".يدور حول شابين يعيشان على أحد الكواكب وبينهما قصة حب كبيرة، ولكنهما يضطران للهروب إلى كوكب الأرض بسبب رفض والد الفتاة زواجهما، وذلك خلال حلقات منفصلة متصلة، كلّ حلقة يواجه فيها البطلان مواقف ومفارقات كوميدية مختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ومن إنتاج أحمد السبكي.

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