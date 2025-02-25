حالات ضعف.. هكذا ظهر أبطال مسلسل بالدم في البرومو التشويقي له

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - اتضحت ملامح الشخصيات التي سوف يقدمها أبطال ونجوم مسلسل "بالدم" المنتظر عرضه في شهر رمضان، بصورة كبيرة ولكن كانت السمة الغالبة هو تعرض البعض منهم لمواقف وظروف صعبة في حياتهم، هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية.

ماغي بوغصن محامية قوية ولكن

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باسم مغنية يتجاهل الحياة..فما القصة؟

ظهرت الفنانة ماغي بوغصن خلال بروموفي زي سيدة تعمل في مجال المحاماة، ومن الوهلة الأولى تشعرك بأنها سيدة قوية لا تخاف من أي شيء، وذلك بعد أن رددت عبارة "أنا محامية بتحايل على القانون، بتشوفني عاقلة ورايقة وبريئة ولكن لما بحط شيء براسي بحققه"، ولكن سرعان ما تتغير هذه الصورة الذهنية لدى المشاهد إذ تخفي وراء هذه القوة صورة آخرى لامرأة تحمل ضعف بداخلها، وهذا ما دللت عليه بصوت خافض محمَّل بمشاعر من الحزن الشديد، قائلة: "ما حدى في الدنيا يحس عم بحس به"، وهنا يتضح للجميع بأنها مرت بحالات صعبة في حياتها جعلتها تبكي مثل الأطفال.أما النجم باسم مغنية قرر مع الثواني الأولى من الإعلان الدعائي للمسلسل أن يلوم نفسه على ارتكابه أو قيامه بأشياء لم يقوم بوضع حسابات دقيقة لها قبل فعلها، إذ قال: "أنا غلط لأني ما عرفت احسبها صح".

عقب ذلك يكشف "مغنية" أن الحياة التي يعيشها أو الدنيا التي نتواجد بها جميعاً لا تفرق معه في أي شيء، بعد اتباعه لمنهج اللامبالاة في معاملته اليومية، ورغم ذلك كان شعور الحسرة والحزن يطارده في كل وقت، حيث يقول: "أنا بايع الدنيا بقشرة بصلة ولكن أنا من جوه مقهور".

ظهور باسم مغنية بهذه الطريقة جعل محبيه والجمهور المنتظر لهذا المسلسل في حالة من الشغف وفضول لكي يتعرفوا عن سبب وصوله لهذه المرحلة الصعبة، كلها أمور سوف تضح عقب عرض أولى حلقات المسلسل في شهر رمضان.

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جيسي عبدو تفقد الثقة في التعامل مع الآخرين

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مسلسل بالدم

رفعت الفنانة جيسي عبدو راية الغضب والعصيان تجاه أي علاقة سواء كانت عاطفية أو علاقة صداقة، وذلك بسبب تعرضها لصدمة عاطفية جعلت نظرتها للحياة تتغير 180 درجة، إذ قالت: "حياتي اتغيرت بسببه أنا لا أؤمن بالحب ولا الصدقات ولا الرجال".يجمعنخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، وتدور أحداثه حول غالية "ماغي بوغصن" التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.

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