أول تعليق لـ جاستن بيبر بعد شائعات تعاطيه المخدرات

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ميرنا وليد - بيروت - نفى النجم الكندي جاستن بيبر الشائعات التي تربط مظهره الهزيل والهالات السوداء تحت عينيه بتعاطي المخدرات، مؤكداً عبر متحدثه الرسمي أن هذه الإدعاءات مرهقة ولا تعكس الحقيقة، وجاء في بيان، نقلته مجلة رولينغ ستون، أن بيبر (31 عامًا) يعيش واحدة من أفضل فترات حياته، حيث يركز على عمله الموسيقي الجديد وتربية ابنه "جاك بلوز" مع زوجته هايلي بيبر، وأثار بيبر الجدل بعد ظهوره الأخير في نيويورك بعيون حمراء وملامح متعبة، وهو ما أرجعته مصادر إلى سهره في الاستوديو ورعاية طفله، نافين أي علاقة للمخدرات بالأمر.
وأشارت المصادر إلى أن مخاوف الجمهور تعود إلى تصريحاته السابقة حول تجربة إدمانه في 2020، رغم تأكيده تخطي هذه المرحلة.
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