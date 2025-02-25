الشامي يكـ ـشف عن موعد طرح شارة مسلسل "تحت سابع أرض"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان السوري الشامي، منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور كشف فيه عن موعد طرح شارة أغنية مسلسل "تحت سابع أرض" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.



وكشف الشامي في منشوره أن الأغنية ستطرح غدا، إذ كتب قائلا: "تحت سابع أرض بكرا"، ما أثار تفاعل المتابعين الذين أعربوا عن حماسهم الكبير لسماع الأغنية، وتمنوا له النجاح.

وكان الشامي قد كشف عن مقطع من شارة مسلسل "تحت سابع أرض".

وتقول كلمات المقطع: "لو هزني الدمع يا زين.. يحرمني النظر الله.. عجبالي كتف حامل.. ولا قلت آخ مرة".

وأثار المقط من الأغنية تفاعل كبير بين متابعي الشامي الذين أعربوا عن حماسهم الكبير لسماع الأغنية ولمشاهدة المسلسل.