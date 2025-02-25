ميرنا وليد - بيروت - أثار الملحن المصري عمرو مصطفى قلق متابعيه ومحبيه بعد خضوعه لعملية إستئصال ورم سرطاني، لكنه طمأن محبيه بظهوره في حالة جيدة أثناء التحضيرات الموسيقية لمسلسل دنيا سمير غانم الجديد "عايشة الدور"، وتصدر اسمه قوائم البحث ومنصات التواصل الإجتماعي، حيث تفاعل الجمهور متمنين له الشفاء العاجل، في حين أشادت المؤلفة إيناس بكر والفنانة نهال عنبر بدعمه المستمر لهما.
أما مسلسل عايشة الدور، فهو عمل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول سيدة مطلقة تعود للدراسة الجامعية بعد حادث يغيّر حياتها. المسلسل من بطولة الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، محمد ثروت، محمد الكيلاني، وسماء إبراهيم، ويُعرض في رمضان 2025 .
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو مصطفى يتعاون مع دنيا سمير غانم موسيقياً في هذا العمل .. رغم خضوعه لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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