جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد بطريقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان جورج وسوف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثق فيه لحظات احتفاله بعيد ميلاد الممثل السوري عابد فهد.
وظهر حورج وسوف في الفيديو، وهو يقدم قال الكيك لعابد فهد، ويوجه له كلمات تهنئة بعيده، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: "سنة حلوة للأخ الغالي عابد فهد".
وكانت الإعلامية السورية زينة يازجي، قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها عابد فهد، مشاركة الجمهور مجموعة صور من إحتفال فريق عمل مسلسل "نفس" بالمناسبة.
وعلقت زينة يازجي، معبرة عن حبها لـ عابد فهد: "ب ٢١ فبراير، اجتمع الزمان و المكان بلحظة فريدة.. ولدت طاقة ابداع و شجاعة، طيبة و ذكاء، كبرياء و عفوية، مغامرة و أمان.. و صفات كثيرة، فيها أجمل التناقضات و أحلى الانسجامات،
كانت من حظي بهالدنيا مرتين،
لحظة ولدت نجم كبير،
و حبيب غالي، و أب سند حقيقي،
بحبك منحبك زينة، ليونا، تيم".
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