ميغان ماركل بإطلالة رياضية مستوحاة من الأميرة ديانا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، صورة لها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، ظهرت فيها وهي ترتدي سترة رياضية مشابهة لتلك التي كانت ترتديها حماتها الأميرة الراحلة ديانا.



وارتدت ميغان ماركل السترة التي جاءت بلون أرجواني خلال نزهاتها الرياضية في سنواتها الأخيرة. كما كانت الأميرة ديانا ترتدي السترة ذاتها خلال نزهاتها الرساضية أيضا.

يذكر أن ميغان ماركل، تواجه أزمة بعد أن علمت أنها ممنوعة من بيع الملابس الخاصة بعلامتها التجارية، بسبب تشابه الإسم الجديد لعلامتها مع إسم شركة ملابس صينية.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، إلى أن محامي ميغان، تقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي (USPTO)، للحصول على إذن بيع قائمة من المنتجات، التي تنتجها تحت اسم "As Ever"، ولكن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، قدم "رفضاً جزئياً" مؤلفاً من 145 صفحة، لأن اسم شركتها كان مشابهاً جداً لعلامة الأزياء الصينية ASEVER، وهي شركة ملابس تزود متاجر معروفة بألبستها مثل: H&M.

وعلى هذا الأساس، قدَّم محامو ميغان طلباً جديداً من دون ذكر بيع الألبسة، بل ستبيع مفارش المائدة، ومناشف، ومنتجات العناية بالبشرة، والعناية بالشعر، والبطانيات وأغطية الأسرة والروائح المنزلية. كما ستوفر أدوات البستنة والمطبخ، فضلًا عن الأدوات المنزلية والمربيات وبسكويت للكلاب. وإن كانت ميغان تريد بيع الألبسة، فعليها أن تنشئ علامة تجارية أخرى.