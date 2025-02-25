بسيط وعصري.. مكياج نور عريضة يبرز جمال ملامحها

ميرنا وليد - بيروت - عادة ما تلجأ عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة على إعتماد مكياج ناعم يليق بملامحها الناعمة، ولكن يمزج أيضاً بين الصيحات العصرية.

إليكم بعض الصور التي تبرز جمال مكياجها.

وعلى صعيد آخر، كانت نور عريضة قد أطلقت حملة لمكافحة التحر ش الإلكتروني، برفقة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي.

ونشرت هيفا ونور، مقطع فيديو مؤثراً يجمعهما، أضاءتا من خلاله على قضية التحرش الجنسي الإلكتروني، من خلال تبادل الأدوار بقراءة أكثر التعليقات الصادمة والهجومية، التي سبق أن تعرضتا لها، وذلك بهدف تسليط الضوء على الآثار المُدمرة للتحرش الإلكتروني.

ويهدف الفيديو إلى نشر التوعية، ضد أشكال التحرش الجنسي الإلكتروني المختلفة وآثاره العميقة، وما تواجهه العديد من النساء عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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