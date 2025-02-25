شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات متنوعة قدمها أحمد عقل في ذكرى وفاته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنان أحمد عقل، الذى اشتهر بخفة دمه في عدد من الأدوار الذى قدمها في مشواره الفني وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور .

ولد الفنان أحمد عقل فى محافظة الدقهلية والتحق بكلية الآداب وعمل مدرسا للغة الإنجليزية بعد تخرجه، لكن لم يشغله عمله عن الفن فأسس فريقا للمسرح، وكان تلاميذه الفنان يونس شلبى.

بدأ من المسرح، ومنه إلى التليفزيون والسينما، ولم يحصل على فرصة البطولة المطلقة طوال مشواره الفنى لكنه ترك بصمة واضحة فى أعماله.

شارك عقل في عدد كبير من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والإذاعية والسينمائية، وكان من الفنانين المهتمين بالدراسة من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الثقافة مع الدول الأوروبية لتنمية القدرات الفنية للممثلين المصريين.

قدم العديد من الأعمال مع المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري، الذي قال إنه أصبح ممثلا لاغنى عنه في كثير من الأعمال وكان عقل قد بدأ نشاطه المسرحي مع المخرج سمير العصفوري في مسرح الطليعة عام 1974‏ حيث قدما معا الملك معروف.

اشتهر عقل بالأدوار الصغيرة، لكنها تركت علامات فى ذاكرة المشاهدين، فكان عسكرى المرور المتعاطف عادل إمام فى فيلم "السفارة فى العمارة"، وعفارم فى فيلم "سمع هس"، والشاويش عظم فى فيلم مين فينا اللى حرامى، والمدرس فى فيلم "بحب السيما"، ويسرى أبو العيون فى فيلم "قصاقيص العشاق".

للدراما التليفزيونية قدم الفنان أحمد عقل مسلسل "حضرة المتهم أبى" مع الفنان نور الشريف، "يتربى فى عزو" مع الفنان يحيى الفخرانى، "أحلامك أوامر"، "أنا وهؤلاء"، "المصراوية"، "شخلول"، "حكايات زوج معاصر" مع الفنان أشرف عبدالباقى، "عايش فى الغيبوبة"، و"ضمير ابلة حكمت" الذى جسد فيه شخصية الموظف الانتهازى.

ومن مسلسلاته الإذاعية مسلسل غريب في بلاد غريبة، وقد توفي زي النهارده 25 فبراير 2008 في مستشفى دار الفؤاد.