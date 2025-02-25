شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مسلسل الشرنقة.. 5 مسلسلات جسد على الطيب شخصية الظابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان على الطيب، في مسلسل الشرنقة بطولة النجم أحمد داود، والمقرر عرضه في رمضان 2025، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج اروما استديوز وwatch it الاصلية، شخصية عمر عياد ضابط مباحث الأموال العامة، ويحقق في قضية كبيرة داخل أحداث المسلسل.

وقدم على الطيب قبل مسلسل الشرنقة، شخصية الظابط من قبل في 5 أعمال فنية، وهم الظابط علاء مجدى في مسلسل بين السطور، و الظابط عبد الرحمن في مسلسل قابيل، و الظابط هشام الصاوى في مسلسل الاختيار 2، و ظابط في مسلسل الرحلة، و ظابط في فيلم طلق صناعى.

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسر عزت، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق

كما يشارك على الطيب في بطولة مسلسل حسبة عمرى مع النجمة روجينا، ويعرض في 15 حلقة، من إخراج مى ممدوح، وتأليف محمود عزت، ويشارك في بطولة العمل كلا من عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، وعدد كبيرمن الفنانين.