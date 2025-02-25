شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تهتم بعالم الأرواح في مسلسل كامل العدد بطولة دينا وشريف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة إنجى المقدم شخصية امرأة تهتم بعالم الأوراح في أحداث مسلسل كامل العدد ++ بطولة النجمان دينا الشربينى وشريف سلامة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف يسر طاهر، واخراد خالد الحلفاوى، ومن المقرر عرضه على شاشات المتحدة، حيث تعد انجى أحدث المنضات لفريق عمل الجزء الثالث في المسلسل، ومن المقرر في الجزء الأول من الشهر الكريم .



ومسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.



