شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملحم زين من كواليس تسجيل أحدث أغنياته مع رامى شلهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب اللبناني ملحم زين مع الشاعر رامى شلهوب، في ألبوم الجديد بأغنية تحمل اسم "الف مبروك"، ومن توزيع الموسيقى جمال ياسين، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على جميع منصات سوشيال ميديا.



ملحم زين مع الشاعر رامى شلهوب

من ناحية أخرى طرح المطرب اللبنانى ملحم زين العام الماضى أغنية جديدة بعنوان "أمى وضحكتك"، على موقع يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.



ملحم زين مع الشاعر رامى شلهوب

وتم أيضًا طرح ملحم زين مؤخرًا أغنية "لما الحكي"، كلمات نزار فرنسيس، وألحان توزيع ميشال فاضل، وإخراج سام كيال، وشارك ملحم أيضا في تصوير الكليب عدد من الفنانين اللبنانيين وهم عبدو شاهين، وختام اللحام، وعصام الأشقر، وجوي سلامة، ويهدف الكليب للتوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التوعية بالالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.



ملحم زين مع الشاعر رامى شلهوب

وكان ملحم زين قد شارك فى أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك ملحم في الأوبريت مع عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي وهم: صابر الرباعى، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.