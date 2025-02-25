ليوناردو دي كابريو كاد أن يحصل على دور Riddler في ثلاثية باتمان.. هذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - كان من المقرر أن يلعب النجم العالمي ليوناردو دي كابريو دور Riddler في فيلم The Dark Knight Rises، وهو الجزء الأخير من ثلاثية باتمان للمخرج العالمي كريستوفر نولان.



و بعد نجاح The Dark Knight، تكهن المعجبون بأن Riddler قد يتم تقديمه بإعتباره الشرير الرئيسي التالي، مع ظهور اسم دي كابريو كخيار محتمل بسبب سمعته القوية في التمثيل وتعاونه السابق مع نولان في فيلم Inception.

ومع ذلك، قرر كريستوفر نولان في النهاية السير في اتجاه مختلف، فإختار الشرير باين، الذي يلعب دوره النجم العالمي توم هاردي بإعتباره الشرير الأساسي.