شكرا لقرائتكم خبر عن رامى الطمبارى يشارك كضيف شرف فى مسلسل الشرنقة مع أحمد داود على WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم رامى الطمبارى كضيف شرف في مسلسل الشرنقة، بطولة النجم أحمد داود، والمقرر عرضه في رمضان بشكل حصرى على watch it، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج اروما استديوز، اشراتف عام مصطفى العوضى، حيث يقدم الطمبارى أحد ابرز ادواره في المسلسل الذى تدور أحداثه في اطار اثارة وتشويق .







ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

وكانت أخر أعمال رامى الطمبارى مسلسل رقم سرى، بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025