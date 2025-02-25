شكرا لقرائتكم خبر عن ميديا هب تطرح بوستر للفنان محمود عزب من مسلسل قلبى ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان محمود عزب، بوستر فردى لمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين ومي عز الدين المقرر عرضه على قناة ON حصري ومنصة Watch it، حيث كشفت شركة ميديا هب – سعدي جوهر عن البوستر الخاص به الذى ظهر خلاله محمود عزب على بشكل مختلف ما جعل الجمهور متشوقاً لرؤية العمل.



محمود عزب مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي حول السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين.



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