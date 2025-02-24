بشخصية "فارس ابو العزم".. كريم فهمي يطل على متابعيه من كواليس "وتقابل حبيب"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري كريم فهمي متابعيه، مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص، ظهر فيها من كواليس تصوير مسلسله الجديد "وتقابل حبيب"، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني لهذا العام، وحمس الجمهور لدوره "فارس ابو العزم"، لينهال عيله متابعوه من خلال التعليقات الإيجابية.



وكان تحدث كريم فهمي، عن اضطراب فرط الحركة، الذي يعاني منه منذ طفولته، ووجه رسالة توعوية للأهالي، حول كيفية تعاملهم مع الأطفال المصابين بمرض فرط الحركة.

وقال كريم فهمي: "أنا شخص عشوائي ومش منظم وممكن أعمل مصايب، وعندي ADHD -فرط الحركة ونقص الانتباه-، وفي مرة كنت بعمل أكل لنفسي بعد ما أبويا وأمي انفصلوا وحمرت بطاطس وسيبتها ونزلت.. أبويا بسببي إيده كلها اتحرقت وكلمني من المستشفى. الأطفال اللي عندهم ADHD معذورين جدًا، وعلشان كده بقول للأهالي اللي عنده طفل عنده ADHD زيي هو بجد ميقصدش إنه يركز في حاجة واحدة بس".



