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ميرنا وليد - بيروت - تحتضن جنيفر لوبيز القليل من الحياة الريفية على طراز لوس أنجلوس، بعد تأمين عقار جديد مذهل، حيث قامت بشراء منزل مترامي الأطراف مساحته 10117 متر مربع في حي Hidden Hills الحصري في لوس أنجلوس.
يضم العقار الفاخر منزلًا رئيسيًا مساحته 10046 قدمًا مربعًا، بالإضافة إلى حظيرة واسطبلات وساحة لركوب الخيل، مما يجعله مثاليًا لأسلوب حياة الفروسية.
وبطبيعة الحال، يأتي أيضًا مع جميع الامتيازات الراقية التي تتوقعها، بما في ذلك بيت ضيافة، وحمام سباحة، ومسرح منزلي، ومطبخ الشيف، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل.و تشتهر Hidden Hills ببيئتها الملائمة للخيول.
تم إدراج العقار بسعر 21 مليون دولار، وبينما لم يتم الكشف عن سعر البيع النهائي، يقول المطلعون إنها حققت صفقة رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقها من بن أفليك.. جنيفر لوبيز تشتري عقاراً خيالي في Hidden Hills بسعر 21 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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