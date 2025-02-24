لأول مرة.. جورج كلوني يأخذ نصه "Good Night, and Good Luck" إلى برودواي

ميرنا وليد - بيروت - بعد عشرين عاماً من كتابة النجم العالمي جورج كلوني لـ "Good Night, and Good Luck" للشاشة الكبيرة، ينقل نجم هوليوود نصه إلى برودواي.
في المرة الأولى، كان كلوني، الذي أخرج الفيلم أيضًا، ينوي أن يلعب دور رجل الأخبار في شبكة سي بي إس إدوارد آر مورو، لكن غرانت هيسلوف، الكاتب المشارك لكلوني، قال إنه عندما كان الفيلم في مراحله الأولى، اتفق الرجلان على أن كلوني لم يكن الخيار الصحيح للعب دور البطولة.
وقال هيسلوف إن مورو كان يحمل ثقل العالم على كتفيه، وفي ذلك الوقت لم يكن جورج يحمله، أما الآن كلوني جاهز.
و أكمل قائلاً: "هل أنت تمزح؟ أقوم بـ 11 مونولوجًا، عندما تكبر، فإن تذكرك ليس هو نفسه. عندما كنت أقوم بـ ER، كان هناك 12 صفحة من الحوار الطبي. تنظر إليه في الصباح وتقول: حسنًا، دعنا نذهب! والآن تكبر وتقول: ما خطبي؟ حسنًا، لا تشرب أي نبيذ الليلة".
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