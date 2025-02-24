شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يقدم سهرة رمضانية في الأوبرا 21 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم مدحت صالح سهرة رمضانية يوم 21 في دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وانتهى مؤخرا الفنان مدحت صالح من تسجيل أغنية تتر مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدى، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2025، والأغنية تحمل اسم "عيل وغلط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد كنج، ومقرر طرحها بالتزامن مع انطلاق عرض العمل.

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامى عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذى سيراه أو سيكتشفه وما الذى تغير طوال هذه السنوات.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سماء إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

ويعود محمد هنيدى إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعى، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.