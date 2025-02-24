شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى: الأحداث مكتوبة بعناية فى مسلسل فهد البطل والتعاون مع العوضى ممتع جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لوسي عن تفاصيل دورها في مسلسل فهد البطل الذي سيعرض في رمضان 2025، لافتة إلى أنها دائمًا تسعى لاختيار أدوار مختلفة ولا تكرر نفسها في الأعمال الفنية.

وقالت لوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني ومها بهنسي: "أنا ما بعملش دور شبه التاني، ولا شخصية قدمتها قبل كده، وعشان كده ممكن تلاقوني السنة اللي فاتت ما عملتش حاجة، كان عندي أسباب كنت بمر بظروف".

وعن شخصيتها في مسلسل فهد البطل، أوضحت: هي ست بتشتغل بدراعها، كلمتها سيف على رقبتها، جدعة جدًا، ولو وقفت قدام معلم بتقف قدامه زيها زيه، لكن في نفس الوقت هي ست جميلة وشخصيتها قوية".

وعن سيناريو العمل الذي كتبه السيناريست محمود حمدان، قائلة: "الأحداث مكتوبة بعناية، مش بس لشخصية فايزة، لكن لكل الشخصيات، وفيه تنوع كبير في المشاهد واللوكيشنات، أماكن جديدة هتريح عين المشاهد".

وعن مشاركتها مع كل من الفنانين أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز: "أحمد العوضي حافظ شغله كويس جدًا، ومذاكر شخصيته بشكل رائع، حتى لو في مفردات شعبية جديدة عليّا، بيصلحها لي، والتعاون بينا ممتع جدًا، كما أشادت بالفنان حمزة العيلي، واصفة إياه بأنه «ممثل مالوش حل ورائع في أدائه".

ووجهت الفنانة لوسي الشكر لفريق العمل والجمهور، مؤكدة أنها تبذل جهدًا كبيرًا لتقديم عمل يليق بالمشاهدين.

قصة مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض له، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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