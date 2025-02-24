تحت عنوان الجمال والأنوثة.. سلمى أبو ضيف تستعرض أناقتها بالاسود من الدوحة

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف عيون متابعيها في احدث إطلالاتها عبر حسابها الخاصن من خلال صور من زيارتها إلى قطر، ظهرت فيها بفستان أسود طويل وواسع من دون أكمام باللون الاسود بتصميم رائع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و قاكن قد تحدثت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، في منشور جديد لها، عن تجربة الحمل والولادة ورعاية الأطفال، وذلك بعد ولادتها طفلتها الأولى صوفيا.

وكشفت سلمى في منشورها عبر حسابها الخاص، عن معاناتها من الرضاعة الطبيعية، مشددة على أنه يجب على الكل التحدث عن هذه المعاناة، وقالت: "يتحدث الناس عن الحمل، لكنهم نادرا ما يتحدثون عن تجاربهم في الرضاعة الطبيعية، وكم يمكن أن يكون الأمر مؤلما إلا إذا سألت عنه أو ذهبت بنفسك إلى استشاري الرضاعة، وهو الأمر الذي لم أجد فيه الكثير من المساعدة بصراحة".

وأضافت: "يجب أن نتحدث أكثر عن هذا الأمر، وكيف يمكننا إعداد أنفسنا له عقليا وجسديا، قبل أن تعاني من التهاب الثدي وغيره من المتاعب".

