بالفيديو- الفنانة وعد تصـ دم الجمهور بعد إعلانها إرتداء الحجاب.. وإبنتها تبكي بسبب هذا القرار

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة السعودية وعد الجمهور بعد إتخاذها قرار إرتداء الحجاب، حيث قامن بمشاركة متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الخاصن ظهرت فيه مرتديةً حجاب باللون الأسود، و طلبت من الناس أن يباركوا لها بهذه الخطوة، كما و تحدثة عن الصعوبة و الحيرة التي وقعت فيها قبل إتخاذها لهذا القرار، كما و قالت أنها طلبت من فريقها أن يبدأ بمسح صورها القديمة على مواقع التواصل الإجتماعي.



و أكملت وعد حديثها عن ردة فعل إبنتها التي فرحت جداً بخطوة والدتها و باركت لها بعد أن كانت أول من تلقى الخبر على الهاتف، كما و طلبت من متابعيها عدم نشر أي صورة تجمعها بهم من الآن فصاعداً، بل الإحتفاظ بها كذكرى.

و أشارت وعد غلى أنها ستكمل عملها بشكل طبيعي ولكن من دون تصوير، و علقت على منشورها بالقول: "باركولي الف حمد وشكر يارب علي كل النعم ويارب يثبتنا".

