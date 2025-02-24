ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة السعودية وعد الجمهور بعد إتخاذها قرار إرتداء الحجاب، حيث قامن بمشاركة متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الخاصن ظهرت فيه مرتديةً حجاب باللون الأسود، و طلبت من الناس أن يباركوا لها بهذه الخطوة، كما و تحدثة عن الصعوبة و الحيرة التي وقعت فيها قبل إتخاذها لهذا القرار، كما و قالت أنها طلبت من فريقها أن يبدأ بمسح صورها القديمة على مواقع التواصل الإجتماعي.
و أكملت وعد حديثها عن ردة فعل إبنتها التي فرحت جداً بخطوة والدتها و باركت لها بعد أن كانت أول من تلقى الخبر على الهاتف، كما و طلبت من متابعيها عدم نشر أي صورة تجمعها بهم من الآن فصاعداً، بل الإحتفاظ بها كذكرى.
و أشارت وعد غلى أنها ستكمل عملها بشكل طبيعي ولكن من دون تصوير، و علقت على منشورها بالقول: "باركولي الف حمد وشكر يارب علي كل النعم ويارب يثبتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- الفنانة وعد تصـ دم الجمهور بعد إعلانها إرتداء الحجاب.. وإبنتها تبكي بسبب هذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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