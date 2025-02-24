بروس ويليس لن يمثل مجدداً بسبب المرض.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - في آذار/ مارس من عام 2022، أعلنت عائلة النجم العالمي بروس ويليس إعتزاله التمثيل بسبب تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية، وهو اضطراب لغوي يؤثر على قدرات التواصل.



بحلول شباط/ فبراير من عام 2023، كانت حالته قد تقدمت، مما أدى إلى تشخيص أكثر تحديدًا للخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وهو مرض تنكسي في الدماغ يؤثر على السلوك واللغة وصنع القرار.

FTD هو الخرف الأكثر شيوعًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص في الستينيات أو السبعينيات أو ما بعده.

