بالصوة- هنا شيحة تحتفل بذكرى زواج والديها و الذي يصادف عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية هنا شيحة بذكرا زواج والديها السيد أحمد شيحة و السيدة نادية زيتون، من خلال صورة من حفل زفافهما بأجواء رومنسية، و هو نفس اليوم الذي ولدت فيه هنا، و علقت على المنشور بكلمات من الحب قائلةً: "ذكرى سنوية سعيدة في 23 شباط/فبراير الذي تزوجتم فيه وفي العام التالي في نفس اليوم الذي ولدت فيه ".



و في وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية هنا شيحة مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من حفل تخرج إبنها أدم بأجواء من الفرح.

وعلقت هنا على المنشور، معبرةً عن حبها و فخرها بإبنها قائلةً: "لحظة فخر كبيرة في حياتي كلها، ساحقة وعاطفية جدًا، أتذكر كل رحلة آدم، منذ أن كنت طفلاً صغيراً حتى هذه اللحظة..محادثاتنا، ذكرياتنا، معاركنا،ومع ذلك، فإن حبنا يتغلب دائمًا على صراعاتنا، وأنا فخورة جدًا بأن أكون أمك، وأن أكون العمود الفقري لك، والسند والمعيل الأول..لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا، شاكرًا لرحلتنا، شكرًا لك يا آدم لكونك ابني، شمس حياتي كلها ..أنت تعطي معنى لكل ما أفعله في الحياة.. أنت أكبر إنجازاتي في الحياة،أحبك يا ابني".

