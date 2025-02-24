بالصورة- بسبب الامطار.. ترافيس سكوت قد يخسرقصره في لوس أنجلوس !

ميرنا وليد - بيروت - في سباط/فبراير 2024، ظهر صدع هائل في التلال المجاورة لقصر النجم العالمي ترافيس سكوت الذي تبلغ قيمته 23. 5 مليون دولار في Brentwood، بـ لوس أنجلوس، وأثار الصدع، الذي قيل إنه ناجم عن هطول الأمطار غير المسبوقة التي غمرت المنطقة، مخاوف بشأن استقرار الممتلكات والمنازل المجاورة.

و قامت السلطات المحلية بتقييم الوضع، مشيرة إلى أن الشق أثر على ما يقرب من أربعة أقدام من التربة السطحية ولم يهدد الهياكل على الفور.

ومع ذلك، ومع توقع هطول المزيد من الأمطار، ظل الوضع تحت المراقبة الدقيقة، و يحتوي سكن سكوت الذي تبلغ مساحته 16700 قدم مربع، والذي تم شراؤه في عام 2020، على 7 غرف نوم و11 حمامًا ومرآبًا يتسع لـ 20 سيارة وصالة ألعاب رياضية وساونا وبارًا وسينما وقبو نبيذ ومسبحًا كبيرًا لا متناهيًا.



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