فن ومشاهير

بالصورة- بسبب الامطار.. ترافيس سكوت قد يخسرقصره في لوس أنجلوس !

0 نشر
0 تبليغ

  • بالصورة- بسبب الامطار.. ترافيس سكوت قد يخسرقصره في لوس أنجلوس ! 1/3
  • بالصورة- بسبب الامطار.. ترافيس سكوت قد يخسرقصره في لوس أنجلوس ! 2/3
  • بالصورة- بسبب الامطار.. ترافيس سكوت قد يخسرقصره في لوس أنجلوس ! 3/3

ميرنا وليد - بيروت - في سباط/فبراير 2024، ظهر صدع هائل في التلال المجاورة لقصر النجم العالمي ترافيس سكوت الذي تبلغ قيمته 23.

5 مليون دولار في Brentwood، بـ لوس أنجلوس، وأثار الصدع، الذي قيل إنه ناجم عن هطول الأمطار غير المسبوقة التي غمرت المنطقة، مخاوف بشأن استقرار الممتلكات والمنازل المجاورة.
و قامت السلطات المحلية بتقييم الوضع، مشيرة إلى أن الشق أثر على ما يقرب من أربعة أقدام من التربة السطحية ولم يهدد الهياكل على الفور.
ومع ذلك، ومع توقع هطول المزيد من الأمطار، ظل الوضع تحت المراقبة الدقيقة، و يحتوي سكن سكوت الذي تبلغ مساحته 16700 قدم مربع، والذي تم شراؤه في عام 2020، على 7 غرف نوم و11 حمامًا ومرآبًا يتسع لـ 20 سيارة وصالة ألعاب رياضية وساونا وبارًا وسينما وقبو نبيذ ومسبحًا كبيرًا لا متناهيًا.
91b1e7ac9b.jpg2e0cbe7644.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- بسبب الامطار.. ترافيس سكوت قد يخسرقصره في لوس أنجلوس ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا