تيم حسن في “تحت سابع أرض”: النزاهة في زمن التزوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم السوري تيم حسن على شد حماسة الجمهور والمتابعين لشخصيته التي سيجسدها في مسلسل “تحت سابع أرض” عبر منشور غامض على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أثار فيه فضول متابعيه حول شخصيته المثيرة والغامضة في هذا العمل الذي سيعرض في الموسم الرمضاني.

وجاء فيه: “فيك تاخد مني رتبي، بس ما فيك تاخد همتي، فيكون تاخدوا مني سلطتي، بس ما فيكون تعرفوا خططي، ولا تأسروا أحلامي”.

وتفاعل المتابعون للغاية مع نجمهم الذي يجسد شخصية “موسى” الضابط الذي يتورط في الفساد، ورغم علاقته المتوترة مع شقيقه (أنس طيارة) تبقى العائلة بالنسبة إليه بمثابة “خط أحمر”، متوقعين كشف ألغاز شخصيته المثيرة، ومعربين عن توقهم لمتابعة هذا المسلسل الذي يعد أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في هذا الموسم والذي يتضمن المزيد من الأحداث المشوقة والصراعات الدرامية.

ويتألف مسلسل “تحت سابع أرض” من ثلاثين حلقة وهو دراما اجتماعية سورية معاصرة تدور أحداثها في حارة في دمشق، وهو من بطولة تيم حسن وكاريس بشار بالاشتراك مع مجموعة من ألمع نجوم الدراما السورية من بينهم القديرة منى واصف، سامية الجزائري، أنس طيارة، تيسير إدريس، مجد فضة، سارة بركة، رهام القصار، تيم عبد العزيز، جوان الخضر ، سامر اسماعيل، ميخائيل صليبي، سليمان رزق، رنا كيندا، وهو من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.

ويروي المسلسل قصة “موسى” وهو ضابط نزيه في الأمن الجنائي أوقف عن الترفيع لسنوات عديدة بسبب خلافات مع رؤسائه، ويُصدم بعد اكتشاف أن شقيقه وشقيقته يعملان في تزوير الدولارات في المطبعة التي ورثوها عن والدهم، بسبب ظروفهم الاقتصادية القاسية.