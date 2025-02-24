رغم سحب الجنسية منها.. نوال تحتفل بالعيد الوطني الكويتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في وقت يحتفل فيه الشعب الكويتي بعيدهم الوطني، عبرت الفنانة نوال الكويتية عن محبتها وانتمائها للوطن بتهنئة وجهتها إلى الشعب الكويتي عبر حسابها على موقع “إكس”، رغم قرار سحب جنسيتها الذي تم اتخاذه في وقت سابق.

نوال الكويتية كتبت في تغريدتها: “كل عام والكويت بخير وعز، وطن شامخ بشعبه وقيادته، ودامت أفراحه وأمجاده، ومزيدًا من التقدم والرخاء لهذا البلد الغالي”.

يُذكر أن الحكومة الكويتية كانت قد اتخذت منذ أشهر قرار سحب الجنسية الكويتية عن نوال، وذلك ضمن جهود موسعة للتحقق من وثائق الجنسية ومكافحة حالات التزوير.

ولكن بالرغم من هذا القرار، اختارت نوال أن تُشارك في الاحتفال بعيد الكويت، مُعبّرة عن مشاعرها الوطنية تجاه بلدها. التهنئة التي نشرتها نوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، حيث أشار العديد منهم إلى روح الوطنية التي برّزتها الفنانة رغم الظروف التي تمر بها. بينما تواصل السلطات الكويتية حملاتها للتحقق من وثائق الجنسية، يظل المشهد الإعلامي مليئًا بالاهتمام والمناقشات في ضوء هذه الأحداث، حيث يعبّر البعض عن دعمهم لنوال وموقفها تجاه هذه الملابسات.

خلفية الإجراءات القانونية

إجراءات سحب الجنسية:

قبل عدة أشهر، أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية عن الفنانة نوال الكويتية، ضمن حملة للتحقق من وثائق الجنسية ومكافحة حالات التزوير ومزدوج الجنسية.

قبل عدة أشهر، أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية عن الفنانة نوال الكويتية، ضمن حملة للتحقق من وثائق الجنسية ومكافحة حالات التزوير ومزدوج الجنسية. هدف الحملة:

تهدف هذه الحملة إلى مراجعة شاملة للوثائق المتعلقة بالجنسية والتأكد من صحتها، في إطار سعي الدولة لتعزيز نزاهة النظام القانوني ومكافحة التلاعب في وثائق الهوية الوطنية.

يظل المشهد الحالي محط نقاش واسع بين مؤيد ومعارض للإجراءات الرسمية، فيما تستمر الفنانة نوال الكويتية في التعبير عن حبها للكويت على الرغم من التحديات القانونية التي تواجهها. وتُعد رسالة العيد الوطني دلالة على عمق الانتماء الذي يحمله المواطنون والفنانون نحو وطنهم، حتى في أوقات التغيير والإجراءات الصارمة.