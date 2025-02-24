ثورة في البث والترفيه: MBCNOW

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت “مجموعة MBC” عن إطلاق جهاز الـ البث والعرض الجديد وخدمات الترفيه الرائدة MBCNOW، وذلك بهدف تقديم تجربة مشاهدة غير محدودة ولا نظير لها في جميع أنحاء المنطقة.

يقدم جهاز MBCNOW نمطاً جديداً لاستهلاك المحتوى للجمهور السعودي والعربي في كل مكان، وذلك من خلال تجاوز حقبة المشاهدة التلفزيونية التقليدية، وصولاً إلى حقبة جديدة من الترفيه، فقد تم تصميم MBCNOW لسد الفجوة بين البث الرقمي والبث التلفزيوني التقليدي- إذ يجمع الجهاز بين مختلف قنوات MBC الحائزة على العديد من الجوائز في عالم البث التقليدي، وبين منصة “شاهد” للفيديو حسب الطلب الرائدة عالميًا.. كل ذلك مجتمعاً في وجهة واحدة.

يأتي جهاز البث والعرض MBCNOW مشتملاً على مكتبة واسعة من المحتوى الإعلامي والترفيهي بحيث تضم قنوات رياضية، وقنوات تلفزيونية مباشرة، وأفلام ومسلسلات وبرامج تحت خدمة الفيديو حسب الطلب، إلى جانب الألعاب، ومحتوى أصلي حصري، لتكون الخدمة جامعةً لشتى احتياجات الترفيه. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتطورة – مثل ميزة البحث الصوتي الشامل، وأحدث إعدادات التوصيل والتشغيل، وصولاً إلى باقات الاشتراك بأسعار معتدلة وخيارات دفع تناسب المشتركين، بات المستخدمون من جميع الشرائح قادرين بسهولة على الوصول إلى MBCNOW والتمتع بخدماته الترفيهية الواسعة.

في هذا السياق، علّق سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC قائلاً: “نعتبر في MBC أن مهمتنا هي مواصلة الابتكار لتلبية المتطلبات المتغيرة للمشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك حول العالم”. وأضاف بارنيت: “مع MBCNOW، نمضي قدماً في خطوة هدفها توحيد الطرق التي يصل عبرها المستهلكون إلى المحتوى الترفيهي بمختلف أنواعه والاستمتاع به سوءاً من خلال البث التقليدي، أو البث الرقمي، في موازاة دمج المحتوى المستقبلي عبر شركات الاتصالات.” واستطرد بارنيت: “إن MBCNOW هو الشكل المستقبلي لعملية استهلاك المحتوى على نحوٍ يدعم استراتيجيتنا الرقمية الأوسع لــ “شاهد”، مع التزامنا في الوقت نفسه بتوفير تجربة مشاهدة رائدة وفريدة لأولئك الذين يواصلون مشاهدة بث القنوات التلفزيونية التقليدية.” وختم بارنيت: “يسعدنا اليوم أن نمهد الطريق أمام الجيل القادم لاستهلاك أنماط مختلفة من المحتوى الغني بالتجارب الترفيهية، حيث نقدم لهم منصة تتجاوز كونها مجرد جهاز واحد، موفرةً إمكانيات لا حصر لها للشراكات والتوسع، فضلاً عن الجمع بين كل من منصة “شاهد” الرقمية والقنوات التلفزيونية التقليدية، في موازاة دمج أحدث التقنيات الناشئة.. كل ذلك مجتمعاً في نظام واحد سلس وسهل الاستخدام”.

من جانبه، قال فضل زهر الدين، مدير الإعلام الناشئ والمدمج في مجموعة MBC: “لطالما كنا حريصين على تقديم تجارب مشاهدة جديدة وفريدة، وهذا باختصار ما تقدمه MBCNOW حيث تم تصميم وتطوير هذا الجهاز مع أخذ عاملَي المرونة والأداء العالي في عين الاعتبار. كما تقوم MBCNOW بتجميع مختلف أنماط المحتوى على نحو يجعل من اكتشاف العناوين المختلفة أمراً غايةً في السهولة، مع تعزيز إمكانية تفاعل المستخدم، مما يتيح في نهاية المطاف توفير تجربة مشاهدة رائدة وغنية وتتعدى الوصف تحت سقفٍ واحد، وكما يقول شعار الجهاز “It’s simply amazing!” وأضاف زهر الدين: “تقدم MBCNOW نموذج شراكة مرن لشركات الاتصالات مما يمكّنها من دمج MBCNOW بعروضها الأساسية، أو دمج أكثر من علامة تجارية في خدمة جديدة، أو الاستفادة من البنية التحتية لـ MBCNOW وخبرات MBC الطويلة لخفض التكاليف واختصار الوقت اللازم لتطوير منصة جديدة. ومن خلال شراكتها مع MBCNOW، يمكن لشركات الاتصالات تعزيز ولاء عملائها، وتحقيق زيادة في نمو الإيرادات، مع الحفاظ على قدراتها التنافسية في سوق سريعة التطور”.

واحتفاءاً بإطلاقها، تقدم MBCNOW عرضًا ترويجيًا حصريًا يتضمن اشتراكًا مجانيًا لمدة شهرين. يشمل هذا العرض إمكانية الوصول إلى القنوات الرياضية الرائدة – كتلك التي تقدمها SSC (شركة الرياضة السعودية) – بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية التي تُبث مباشرةً – بما في ذلك الدوري السعودي للمحترفين (RSL)، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، وكأس اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم للسيدات، والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

وإلى جانب الرياضة، يمكن لمشتركي MBCNOW أيضًا الاستمتاع بالوصول إلى كوكبة من قنوات MBC التلفزيونية مباشرةً، بالإضافة إلى “شاهد” منصة الفيديو حسب الطلب العربية الرائدة عالمياً. كما تتوفر أيضًا مجموعة واسعة من الإصدارات التلفزيونية والسينمائية العربية والإنجليزية والعالمية، إلى جانب المحتوى المخصص للأطفال والعائلة.

ومستقبلاً، تعتزم MBCNOW تقديم باقات إضافية مميزة مع توفير المزيد من الخدمات الإقليمية والعالمية، مما يجعلها بمثابة مركز شامل ومتكامل لتلبية احتياجات الترفيه لجميع أفراد العائلة.

يتوفر MBCNOW حالياً في الممكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات حول عروض MBCNOW وخياراتها ومراكز البيع، يرجى زيارة:www.mbc-now.net