شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة السعودية وعد تعلن ارتداءها الحجاب وحذف كل صورها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة السعودية وعد، عن ارتدائها الحجاب، بعد فترة من التفكير، حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وهي ترتدي الحجاب، وكتبت: "باركولي ألف حمد وشكر يا رب على كل النعم ويا رب يثبتنا".

وقالت المطربة وعد في الفيديو الذي حظي بتفاعل ضخم وكبير عبر منصات السوشيال ميديا: "الحمد لله قرار صعب، بالذات في شغلي وحياتي، الحمد لله، بقالي فترة أقول نفسي أقدم على الحجاب، وكيف وكيف، واتخذت قرار أمس، قلت خلاص وكلمت المكتب وابدأوا امسحوا كل الصور، والله يسامحنا على اللي راح".

وأضافت المطربة السعودية: "سهرت بليل مسحت كل الصور، وإن شاء الله هستمر في شغلي، وأكيد ما هصور، وأتمنى من كل الناس اللي هتفرحلي تحترم رغبتي، ألف حمد وشكر والله يثبتنا، وأول واحدة كلمتها هي ماما، وقالت لي ما شاء الله".

