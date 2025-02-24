شكرا لقرائتكم خبر عن ميديا هب تطرح بوستر للفنان أسامة أبو العطا فى مسلسل قلبى ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب – سعدي جوهر، بوستر جديدا للفنان أسامة أبو العطا، ضمن مسلسل قلبي ومفتاحه، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2025، وهو من إخراج تامر محسن، ومن بطولة النجمة مي عز الدين والنجم آسر ياسين، وكتبت الصفحة على البوستر: "انتظروا أسامة أبو العطا في مسلسل قلبي ومفتاحه قريبًا في رمضان 2025".

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي حول السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن دياب شارك في موسم دراما الماضي 2024، من خلال قيامه ببطولة مسلسل مليحة، وشاركه بطولته: ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري، وغيرهم من الفنانين.

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