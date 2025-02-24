شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى وجه إعلانى لإحدى دور الأزياء العالمية والان مع تفاصيل الخبر

اختار واحد من أشهر بيوت الأزياء والعطور العالمية النجم المصري نور النبوي كأول وجه إعلاني لها في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ما يحققه نور من نجاح كبير على المستوى الفني من خلال فيلم الحريفة 2: الريمونتادا والذي يُعرض حالياً بالسينمات ليدخل ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أحدث أعمال نور النبوي الدرامية، مسلسل 6 شهور الذي يُعرض على منصة Watch It، محققاً أعلى نسبة مشاهدة مع بداية عرضه في أكتوبر الماضي، وهو أول بطولة تليفزيونية مطلقة له، ويشاركه البطولة نور إيهاب، مراد مكرم، فريدة رجب وسلوى محمد علي، ومن تأليف عمرو أبو زيد، وإخراج مصطفى صولي.

جدير بالذكر أن نور النبوي كان قد سجل حضوراً قوياً في دراما رمضان الماضي 2024 من خلال مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي وحلا شيحا ومايان السيد، وفي رمضان 2023 من خلال مسلسلي؛ الأجهر بطولة عمرو سعد، والكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف، وآسر ياسين.

وقبلها تُوجت النجاحات التي حققها نور بفوزه بجائزة أفضل ممثل شاب بتصويت الجمهور مرتين؛ إحداهما بمهرجان مجلة الدير جيست، والثانية بـمهرجان الفضائيات العربية في دورته الثالثة عشرة.

وعلى مستوى الأنشطة الإنسانية كانت منظمة الأمم المتحدة قد اختارت نور النبوي سفيراً لمبادرة شباب بلد Shabab Balad، وهي النسخة المصرية من مبادرة Generation Unlimited الدولية التي تطلقها الأمم المتحدة في المنطقة، وتمنح الشباب منصة للتعبير عن أنفسهم والعثور على فرصة للالتحاق بالمدرسة أو التعلم أو التدريب، وأن تكون لديهم وظيفة مناسبة بحلول عام 2030.