شكرا لقرائتكم خبر عن "شجر الليمون" فى كليب جديد للبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" فيديو كليب جديدا لأغنية "شجر الليمون" التي قدمها النجم الكبير محمد منير عام 1981، من خلال مشاهد الفيلم للمخرج خالد منصور والذي يُعرض حاليا بدور العرض المصرية والعربية.

الأغنية من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان أحمد منيب وتوزيع فرقة يحيى خليل، وعادت لتتربع على عرش التريند مرة اخري بعد 44 عاما من إصدارها، بعدما استعان بها المخرج خالد منصور ضمن أحداث الفيلم، لتدخل قائمة الأكثر استماعا على عدد كبير من المنصات الموسيقية، بالتزامن مع عرض الفيلم.

فمنذ عرض الفيلم بشكل جماهيري في السينمات، أعاد العديد من المتابعين والجمهور الأغنية للاستماع بكثافة، مسلطين الضوء على أثرها في توصيف حالة الفقد والخذلان، والشعور بالخسارة، من خلال كلمات عبد الرحيم منصور.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.