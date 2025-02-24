شكرا لقرائتكم خبر عن أهلا رمضان.. أغنية جديدة عن الشهر الكريم ألحان محمد السماحى وغناء أمنية محمد والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المطربة أمنية محمد من تسجيل أغنية أهلا رمضان لإذاعتها في شهر رمضان الكريم وإهدائها إلى جميع القنوات والإذاعات، وأغنية "أهلا رمضان" من ألحان محمد السماحي، وكلمات نادر عزت، وتوزيع د.داود جميعي، وجار تسجيل مجموعة من الأغاني المتنوعة للملحن محمد السماحي والمطربة أمنية محمد والشاعر نادر عزت، وتقديم ألوان موسيقية مختلفة خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الفنانة أمنية محمد كانت قد شاركت في برنامج فاصلة في المغرب سنة 2003 في القناة الثانية المغربية، وحققت شهرة كبيرة من هذا البرنامج، وشاركت في مهرجان الموسيقى العربية أكثر من مرة، وشاركت في أوبرا أمستردام مع الفرقة المالكية السيمفونية الهولاندية، التي عزفة مع كبار نجوم العالم مثل ماريا كاري والتون جون.

أمنية أيضا هي أول مطربة عربية غنت في أوبرا أمستردام، كما غنت في أوبرا فينا، كما تعاملت مع كبار الملحنين في مصر والوطن العربي، مثل محمد رحيم ومحمد يحيي وناصر الصالح ويوسف المهنا وحلمي بكر والدكتور جمال سلامة وفايز السعيد بعدد متنوع من الأغاني المصرية والخليجية التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، وتم تصويرها فيديو كليبس، وقد انتهت من تسجيل أغنية هيا كميا للملحن محمد السماحي وكلمات نادر عزت وتوزيع داود جميعي استعدادا لإطلاقها قريبا بعد رمضان، وجار تسجيل عدد متنوع من أغان مختلفة تجمع بين الأغاني المصرية والمغربية والخليجية، وتستعد للمشاركة في حفلات غنائية في موسم الرياض قريبا.