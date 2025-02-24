محمود عزب يتحدث لـ"الخليج 365" عن مُشاركته في مسلسل قلبي و مفتاحه بـ رمضان 2025

محمود عزب يؤكد لـ"الخليج 365" بأنه يُجسد شخصية لم يعتادها الجمهور منه في المسلسل

محمود عزب يُشيد بتعاونه مع المُخرج تامر محسن

تفاصيل مسلسل "قلبه ومفتاحه"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 08:55 مساءً - خلال الأيام الماضية تم طرح الإعلان الدعائي لمسلسلوالذي يُشارك في بطولتهوالعديد من الفنانين ومن إخراجوكان قد لفت إنتباه المُتابعين والجمهور ظهور الفنان محمود عزب بعد غياب وعودته للدراما التلفزيونية من جديد، وتحدث الفنان محمود عزب لـ"الخليج 365" عن مُشاركته بالمسلسل مؤكدًا بانه يُجسد شخصية جديدة لم يقدمها من قبل وستكون مفاجأة للجمهور.وعن ترشيحه لتجسيد الشخصية خلال أحداث المسلسل قال الفنان محمود عزب بأن الترشيح جاء من قبل المخرج تامر محسن وقد إختاره بعد ترشيح 17 ممثل لتجسيد الشخصية، وأضاف الفنان محمود عزب بأن المُخرج حينما رأه قال أنه مُناسب يشبه الشخصية إلى حد كبير، مؤكدًا بأنه سعيد بالتعاون معه وأنه مخرج موهوب ومُحترف للغاية ويمتلك أدواته جيدًا.وتعليقًا على تفاعل الجمهور مع ظهوره بالإعلان الدعائي لمسلسل "قلبي ومفتاحه" أكد الفنان محمود عزب لـ"الخليج 365" بأنه دومًا ما يحرص على أن يُتابع أراء الجمهور ويتأكد من ذلك حينما يلتقي بهم ويتمنى أن ينال المسلسل إعجابهم، موضحًا بأنه يسعى دومًا لتجسيد شخصية مُختلفة ومميزة يُظهر من خلالها أداءه التمثيلي ويحمد الله على أن جاءت له تلك الفرصة من خلال مسلسل "قلبي و مفتاحه".يُذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه خلال 15 حلقة، ويُشارك في بطولته كل من آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد كبير من الفنانين، ويأتي المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.ويُعد المسلسل عودة للمخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، منذ تقديمه لمسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب وتم عرضه بموسم دراما رمضان عام 2021.وقد رصدت «الخليج 365» أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حيث تظهر مي عز الدين، خلال المسلسل مُجسدة شخصية "ميار" وهي سيدة مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، حتى تلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».