أكرم حسني و شارموفرز يقدمان الأغنية الدعائية لمسلسل الكابتن : روح كوميديا

مسلسل الكابتن

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"زوجة رجل مش مهم" يجمع أكرم حسني وياسمين عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 08:55 مساءً - " زامباهولا" هى الأغنية الدعائية لمسلسل "الكابتن"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتعاون من خلالها بطل المسلسل الفنان أكرم حسني مع فرقة شارموفرز، إذ طرحت الأغنية مساء اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية"زامباهولا" من كلمات وغناء أكرم حسني وأحمد بهاء ، ألحان أحمد بهاء ، توزيع محمد العركان ، إنتاج شركة أيديولوجي.و تعكس "زامباهولا" الروح الكوميدية الفانتازية للمسلسل، إذ تشبه حفلة زار تتناسب مع طبيعة أحداث مسلسل " الكابتن" التي تتناول قصة الطيار حسام عز الدين، الذي يجسد شخصيته أكرم حسني، الذي يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، مما يتسبب في سقوط الطائرة.وبعد الحادث، يجد حسام نفسه الناجي الوحيد، لكنه يُفاجأ بظهور أرواح بعض الركاب الذين يطلبون مساعدته في إتمام مهام عالقة، بهدف إنقاذ أرواحهم.مسلسل«الكابتن» بطولة أكرم حسني،اَية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، رحمة أحمد فرج، ،ميمي جمال، محمد رضوان، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، ، عمر شرقي، وئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري، وينتمي إلى نوعية الـ 15حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان على قنوات. dmc.يمكنكم قراءة ...شاهدوا كواليس مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني في 10 صور.. رمضان 2025يُشار إلى أنكان قد بدأ تصوير المشاهد الأولى من فيلم جديد بعنوان: "زوجة رجل مش مهم" والذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، والفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني؛ حيث احتفل الثنائي ببدء تصوير أول مشاهد العمل الشهر الماضي، ومن المقرر استكماله بعد الانتهاء من تصويروياسمين عبدالعزيز مسلسلاتهما في رمضان 2025.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"