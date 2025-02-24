الصراعات العائلية تسيطر على برمو مسلسل عابر سبيل لـ عبد المحسن النمر 

خط درامي

صراع عائلي

View this post on Instagram A post shared by عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 08:55 مساءً - مع بدء العد التنازلي لافتتاح موسم دراما رمضان 2025، حرص صناع ونجوم المسلسل الخليجي "عابر سبيل" على الترويج له، وكان من بين هؤلاء أحد أبطال العمل الفنان عبد الله بوشهري الذي نشر البرومو التشويقي الأول للمسلسل عبر صفحته على " انستغرام" والذي جاء كاشفاً عن العديد من أحداثه المشوقة.ومع اللحظات الأولى من مشاهد برومو المسلسل تبين وجود خط درامي يجمع الفنان عبد المحسن النمر الذي يقدم شخصية "عابر"و يعمل كسائق "ونش" و الفنان عبد الله بوشهري الذي جاء ظهوره ملفت للنظر وذلك بسبب الهيئة الجديدة التي كان عليها والتي أدت إلى تغيير كبير في ملامحه، ومع مرور دقائق اتضح أيضاً وجود صلة قرابة تربط الثنائي والتي انتقلت من أجواء بيت العائلة إلى بيئة العمل بعد أن اتضح أن "يوشهري" يعمل مع " عابر" بل ويعتمد عليه في الكثير من الأمور .كما كشف برومو مسلسل " عابر سبيل" عن دخول الفنانةاحدى بطلات العمل والتي تلعب شخصية "صباح سعيد"وهى شخصية قوية ومسيطرة، في صراع من أجل الميراث إذ رفضت وبشدة بيع المنزل الذي تعيش بداخله ولكن دون معرفة ما إذا كان صراعها مع احد ابنائها أم مع أقاربها، في الوقت الذي تظهر فيه الفنانة منى حسين احدى المشاركات بالمسلسل أيضاً في تحدي كبير مع شخصية " عابر" والذي يبدو أن الصدام بينهما سيستمر طويلاً .وظهر أيضاً باقي نجوم العمل في مشاهد مختلفة بالبرومو والجميع في حالة صراع فيما بينهم، جميعها خطوط درامية متشابكة وصراعات عدة جميعها سوف تضح بصورة كبيرة مع عرض أولى حلقات المسلسل في شهر رمضان.

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مسلسل عابر سبيل

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث يتناول العمل تأثير الجشع والطمع على الأفراد والمجتمع، ويشارك في بطولته كوكبة من نجم الخليج وهم، عبد الله ملك، عبد الله بوشهري، سعودي بوشهري، ليلى عبد الله، وفاء عامر وآخرين والعمل من تأليف علي شمس وإخراج حسين الحليبي

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