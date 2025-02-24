ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج العالمي جيمس كاميرون أن فيلممه الفادم بعنوان "Avatar: Fire and Ash" سيبدأ ببطاقة عنوان تقول: "لا يوجد ذكاء اصطناعي منتج تم استخدامه في صنع هذا الفيلم. "

في في التفاصيل كشف كاميرون عن أنه سيتم افتتاح الصورة الأولى لفيلم "Avatar: Fire and Ash" برسالة تنص على أنه لم يتم استخدام أي ذكاء اصطناعي مولد في صناعة الفيلم.

يقدم الفيلم، المقرر عرضه في 25 يوليو 2025، مجموعة Ash Clan، وهي مجموعة Na'vi جديدة ذات طبيعة أكثر عدوانية، تعمل على توسيع عالم Avatar، في نسخته الثالثة.



كانت هذه تفاصيل خبر جيمس كاميرون لم يستخدم هذه التقنية لمتطورة في فيلمه "Avatar: Fire and Ash"..و هذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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