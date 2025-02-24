بالصور- بلوك كاجوال هادئ.. يارا السكري تستمتع بجولة في متحف اللوفر في باريس

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الانظار، في أحدث إطلالاتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص أثناء تجولها في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، ظهرت فيها بتوب باللون الأخضر ضيقة و شفافة ذات اكمام طويلة مع سروال باللونالأسود رسمي، وإعتمدت لشعرها تسريحة راقية، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.



وكانت نشرت يارا السكري صورة، ظهرت فيها من كواليس أحدث الأعمال التي تحضر لها، والذي يحمل إسم "فهد البطل"، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب الممثل المصري أحمد العوضي، وعلقت يارا السكري على المنشور بالقول: "آسيا وفهد، رمضان 2025".

