شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد ينفى خضوعه لعملية استئصال ورم ويعلق: أنا زى الفل وكفاية شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النجم إدوارد الأخبار التي ترددت عن خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم ودخوله المستشفى، قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله مفيش الكلام ده، وهذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، وأنا بخير وزى الفل، وكفاية إشاعات.

يذكر أن آخر أعمال إدوارد كان مسلسل بقينا اتنين، وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

أما في السينما فقدم فيلم "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة ويحمل إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة، وهي فكرة الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.