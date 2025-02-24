شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى وشارموفرز يطرحان زامباهولا الأغنية الدعائية لمسلسل الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أبطال مسلسل الكابتن، بطولة أكرم حسني، الأغنية الدعائية للعمل الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC ومنصة Watch it، والأغنية تحمل اسم "زامباهولا" وذلك بالتعاون مع فرقة شارموفرز، وهى من كلمات وغناء أكرم حسني وأحمد بهاء ،ألحان أحمد بهاء ، توزيع محمد العركان.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل الكابتن، فى إطار كوميدى حول حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

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