شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركة مكة محمد صلاح x كامل العدد.. أعمال تابعها نجم ليفربول فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن تم الإعلان عن ظهور مكة محمد صلاح في دراما رمضان المقبل 2025، فى الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد حتي تساءل كثيرون حول طبيعة الشخصية التى ستقدمها، وما إذا كان هذا الظهور بشخصيتها الحقيقية أم ستمثل فى العمل؟.

محمد صلاح، الذى وافق على ظهور ابنته في العمل، دائماً ما كان مرتبطاً بمارثون دراما رمضان حتى وهو في أوروبا مع المباريات الكبيرة الذى يخوضها، إذ كان دائماً يتفاعل مع متابعيه بصورة كل عام تعكس المسلسل الذى يشاهده، وهو ما يظهر فى السطور التالية..

مسرح مصر

البداية كانت قبل رمضان حينما نشر صورة من عرض لمسرح مصر، وعلق عليها مؤكداً أن الحلقة كانت جامدة جداً، ليرد عليه محمد أنور وقتها طالباً منه التركيز مع ليفربول في سباق الهدافين ببطولة الدوري وأن يركز لتخطي هارى كين.

مسلسل عمر ودياب

سبق ونشر صلاح صورة من مسلسل عمر ودياب لـ على ربيع ومصطفى خاطر عكست اهتمامه بمشاهدة المسلسل، وأن علاقته بنجوم مسرح مصر مستمرة مع كل عمل لأي من نجومهم.



محمد صلاح يشاهد مسلسل عمر ودياب

جعفر العمدة

أيضاً سبق ونشر عبر خاصية Stories مشهد الفنان محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة" وهو يعثر على نجله بعد 19 عاما.



ستوري صلاح

الكبير 7

أيضاً سبق ونشر صورة من مسلسل "الكبير 7"، وتحديداً مشهد يجمع الفنان أحمد مكي والفنان محمد سلام.



ستوري آخر لـ محمد صلاح عن الكبير

كامل العدد

أيضاً سبق ونشرمحمد صلاح ستورى وهو يشاهد مسلسل كامل العدد 1+، خصوصا مشهد القمل التي تطلب فيه دينا الشربينى من نجلها تنظيف شعره بالفلاية حتى لا يصيب محمد صلاح بالقمل لأن نجلها يلعب في النادى الأهلى وأغلبه في المنتخب، لذا من الممكن أن تنتقل العدوى لمحمد صلاح.



ستوري صلاح عن مسلسل كامل العدد

خالد الحلفاوى يكشف مشاركة مكة محمد صلاح بأحداث المسلسل

وكشف المخرج خالد الحفاوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن ظهور مكة ابنة لاعب منتحب مصر وليفربول الإنجليزى فى أحداث مسلسل كامل العدد 3 بظهور خاص.

مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة، من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد ++ حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

مسلسل كامل العدد ++ من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة، وهو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025