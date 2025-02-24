هذا ماقاله عمر العبداللات عن مشاركته في حفل صناع الأمل بدبي

عمر العبد اللات: مشاركتي فرصة استثنائية

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حفل غنائي سابق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:21 مساءً - تألق الفنان، في الحفل الختامي للدورة الخامسة من مبادرة ""، الذي رعاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، في دبي، حيث قدم مجموعة من أهم أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور الكبير الذي ملأ قاعة الحفل.وقال الفنان عمر العبداللات، أن مشاركته في الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة الخامسة لجائزة "صناع الأمل"، فرصة استثنائية للتعرف على كوكبة جديدة من مبدعي "صناع الأمل"، ومساهمة يعتز بها من أجل تحقيق أهداف المبادرة، في بث روح المنافسة بين أبناء الوطن العربي من أجل تقديم مشروعات إنسانية فريدة.

يذكر أن الفنان عمر العبداللات، أحيا خلال الأيام الماضية حفلاً غنائياً ناجحاً ضمن فعاليات "مهرجان أمواج العقبة"، في مدينة العقبة الساحلية، على شاطئ البحر الأحمر، حيث احتشد جمهوره ومحبيه أمام المسرح الذي أقيم عليه الحفل وذلك قبل انطلاقه بساعات طويلة، من أجل الاستمتاع بأغاني نجمهم المفضل الذي أطربهم على مدار ساعتين بباقة من أهم وأشهر أغانيه التى تفاعل معها الحضور، وذلك وسط أجواء من الفرح التي عمت أرجاء المكان.

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"أدمنت صوتك" أحدث أغاني عمر العبداللات

وكان، قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه العاطفية "أدمنت صوتك"، من كلمات محمد القاسمي وألحان وتوزيع حاتم منصور، والتي تصدرت "ترند الاغاني في منصات التواصل الاجتماعي الخليجية" فور طرحها، وتقول كلمات الأغنية التي حملت في طيات معانيها جانباً رومانسياً: "أدمنت صوتك وصوتك أصعب إدمان، وأصبحت أبي كل ليلة أسمع حكاويك، لا ما هقيت أدمن على صوت إنسان، وأجن من شوقي إذا ما أقدر أحاكيك".

جدذير بالذكر أن الفنان عمر العبداللات كان له حضوراً مميزاً في في حفل توزيع جوائز Joy Awards بدورته الخامسة، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض في وقتٍ سابق من الشهر الماضي، والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث التقى العبداللات فيه مجموعة من أصدقائه من نجوم الفن والدراما.



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