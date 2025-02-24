خروج مسلسل مشتهى بطولة درة من العرض في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:21 مساءً - تواصل الفنانة درة تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "مشتهي" وذلك رغم خروجه من العرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث علمت "الخليج 365" أن صناع العمل لم يستكملوا تصوير عدد الحلقات المطلوبة قبل بدء شهر رمضان ومع ضيق الوقت أصبح من الصعب اللحاق بالعرض في رمضان 2025.
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"مشتهى" مكوّن من 30 حلقةً، وتأليف وإخراج باهر رشاد، الذي يخوض بهذا العمل أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مونتيراً في العديد من الأعمال الفنية، ويشارك في البطولة: محمد لطفي، خالد زكي، تامر هجرس، وفتوح أحمد، تيسير عبد العزيز ولبنى ونس وعدد آخر من الفنانين، وتظهر درة خلال أحداث العمل بدَور فتاة من عائلة صعيدية وتدعى مشتهى، ولكنها تترك الصعيد وتذهب للحياة في القاهرة.
وتغيب درة عن منافسات دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث كان آخر أعمالها، مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في رمضان 2023. من بطولة: عمرو سعد، درة، سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أنوشكا، أحمد مجدي، نور النبوي، عمرو عبدالجليل، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع، محمود قابيل، خالد زكي، صابرينا، ندى بهجت. والعمل من تأليف ورشة ملوك. وإخراج ياسر سامي.
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استمرار التصوير رغم تأجيل العرضمسلسل "مشتهى" انطلق تصويره في اللحظات الأخيرة وتحديداً خلال شهر يناير الماضي على أمل اللحاق بالعرض فى شهر رمضان 2025، خاصة مع تسويق العمل للعرض على قناة أبو ظبي ولكن ضيق الوقت حال دون اللحاق بالعرض في الشهر الكريم، إلا أن صناع المسلسل قرروا استمرار العمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية في أسرع وقت.
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https://www.instagram.com/p/DGOOs5YCYDm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. الأغاني الشعبية سلاح صناع الدراما للدعاية لمسلسلات رمضان 2025
"مشتهى" مكوّن من 30 حلقةً، وتأليف وإخراج باهر رشاد، الذي يخوض بهذا العمل أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مونتيراً في العديد من الأعمال الفنية، ويشارك في البطولة: محمد لطفي، خالد زكي، تامر هجرس، وفتوح أحمد، تيسير عبد العزيز ولبنى ونس وعدد آخر من الفنانين، وتظهر درة خلال أحداث العمل بدَور فتاة من عائلة صعيدية وتدعى مشتهى، ولكنها تترك الصعيد وتذهب للحياة في القاهرة.
وتغيب درة عن منافسات دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث كان آخر أعمالها، مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في رمضان 2023. من بطولة: عمرو سعد، درة، سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أنوشكا، أحمد مجدي، نور النبوي، عمرو عبدالجليل، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع، محمود قابيل، خالد زكي، صابرينا، ندى بهجت. والعمل من تأليف ورشة ملوك. وإخراج ياسر سامي.
درة باطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصويروفي سياق آخر خضعت درة إلى جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها باطلالة انيقة كعادة درة التي تعد واحدة من أبرز النجمات اللاتي يخترن أبرز الاطلالات والأكثر جاذبية، حيث ارتدت فستان أسود طويل ونشرت الصور على حسابها بموقع انستغرام وعلقت:"الأناقة هي عندما يكون لديك الكثير لتقوله ولكنك تختار الصمت أمام الحمقى.
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https://www.instagram.com/p/DGdPh7RChGj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. أبرزهن ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم .. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».