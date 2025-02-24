رمضان2025: دنيا سمير غانم تساند شقيقتها إيمي وحسن الرداد قبل عرض مسلسلهما عقبال عندكوا 

رسالة تهنئة من دنيا سمير غانم لشقيقتها إيمي وحسن الرداد

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:21 مساءً - هنأت النجمة، شقيقتها "" وزوجها الفنان، على مسلسلهما الجديد "" المنتظر عرضه في شهر رمضان 2025، وبل وحرصت أيضاً على دعمهم ومساندتهم بعد أن تمنت لهما بأن يكون النجاح والتوفيق حليفهما في الموسم الرمضانيوتأكيداً من دنيا سمير غانم على هذا الأمر، نشرت البرومو التشويقي لمسلسل "عقبال عندكوا" عبر صفحتها على انستغرام، وعلقت بالقول " ألف مبروك يا حبايبي ربنا يوفقكم يارب...مسلسل عقبال عندكوا إيمي سمير غانم ..حسن الرداد".

ويجسد حسن الرداد وإيمي سمير غانم شخصيتي "فادي" و"سها"، وهما عروسان يستعدان للزواج، لكن خلال يوم الفرح، يستمعان إلى سبع حكايات مختلفة عن تجارب زواج فاشلة انتهت بالطلاق، ما يثير مخاوفهما بشأن المستقبل، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسباب التي تؤدي إلى فشل الزواج وتأثير ذلك على قرار العروسين قبل كتب الكتاب.

يمكنكم قراءة ...خمسة أشقاء متنافسين في مسلسلات رمضان 2025

دنيا سمير غانم عايشة الدور في رمضان 2025

تشارك النجمةخلال الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "عايشة الدور"، إذ تظهر دنيا خلال العمل بشخصية واحدة، ولكنها تمر بمرحلتين في حياتها كل مرحلة بشكل مختلف عن الآخر.حيث إنها تظهر في بداية الحلقات بشخصية "عائشة" التي تنفصل عن زوجها وتتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، لكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة، لتحل محل ابنة شقيقتها التي تعرضت لحادث؛ لتستعيد عائشة حياتها والشعور بالحب من جديد، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي ومقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب دنيا سمير غانم كل من: محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي وعدد آخر من الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».