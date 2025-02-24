بالفيديو- أحمد فهمي سطرح التيزر الرسمي لمسلسله الرمضاني "في لحظة"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري أحمد فهمي حماس متابعيه لأحدث اعماله، و هو مسلسل "في لحظة" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025، من خلال طرح التيزر الرسمي للمسلسل عبر حسابه الخاص، و علق بالقول: "بين اللي بنشوفه واللي بنتخيله خيط رفيع.

.. خيط لو اتقطع... كل اللي بنيناه هيتهد "في لحظة"... رمضان ٢٠٢٥".

و في وقت سابق، تحدث الفنان المصري أحمد فهمي، عن أمر صعب مر به ساهم بتغيير طريقة تفكيره، قائلاً: "بحب اهتم بجسمي أوي وأروح الجيم وأكل كويس، في 2016 كنت أول مرة اشتغل مسلسل لرمضان وأخلص قبل رمضان، عادة بنخلص تصوير في رمضان، خلصت قبله بكام يوم وأنا بحب الحلويات أوي ورمضان بقى كنافة وقطايف، لقيت نفسي بزيد على الميزان قلت أروح للدكتور عشان أظبط الأكل، وهو بيكشف عليا عمل ريأكشن كده حاول ميبينوش بس أنا فهمت وطلب مني تحاليل".

وتابع: "عملت التحاليل رجعت له قالي أنت عندك حاجة في القلب قلت له إزاي المفروض أحس بأعراض، قالي محتاجين نكشف، كشفت في حاجة اسمها الصمام الميترالي عندي فيه قطع بسبب العصبية، سافرت وعملت عملية قلب مفتوح في إنجلترا فجأة في اللحظة دي شفت الحياة بمنظور مختلف تماما الدكتور وهو معايا دخلنا أوضة العمليات عشان يشرحلي قالي السرير دا أنت ممكن بعد ساعتين تقوم وممكن لأ بيتكلم عادي أنا مأخدتش الكلمة أنها حاجة وحشة وأخدتها بطريقة إيجابية بس من اللحظة دي بقيت بشوف الحياة بمنظور مخالف وأن الواحد بيلهث على أشياء ممكن تكون مش مهمة أوي".