بأوقات جميلة وفرحة.. ميريام فارس تصنع رجلي ثلج مع أولادها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على متابعيها من خلال مجموعة صور و مقاطع فيديو عبر حسابها الخاصن أظهرت من خلالها الاوقات المميزة و الجميلة التي كانت تقضيها مع عائلتها وأولادها على الثلج، حيث كانو يلعبون سوياً، و صنعوا رجلين من الثلج بأجواء مليئة بالفرح.



و في وقت سابق، شاركت ميريام فارس، الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها رحلتها مع عائلتها إلى منطقة جبلية مثلجة في لبنان.

وقد ظهرت ميريام برفقة ولديها وزوجها، وهم يستمتعون بوقتهم ويلهون بالثلج، وعلامات السعادة واضحة عليهم.

كما خضعت ميريام لجلسة تصوير، وهي ترتدي لاغينغ باللون الأسود، ومعطفاً قصيراً باللون الأسود، وانتعلت حذاء UGG باللون البني، وظهرت بإطلالة طبيعية للغاية.

كما أطلت من داخل المنزل من حيث أمضت رحلتها، وظهرت وهي ترتدي روب نوم زهري، وتنظر إلى الثلج.

وأغلقت ميريام خاصية التعليقات، تجنباً لأي تعليقات مزعجة.

