بشرى توجه رسالة غامضة لسيدة مجهولة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة المصرية رسالة غامضة لسيدة مجهولة، متهمة إياها بالترصد لها بطريقة مؤذية، حيث رفضت بشرى الكشف عن هوية السيدة أو حتى أول حرف من اسمها، مكتفية بالقول: "اتركيني في حالي، وانسيني تماماً، أنا لست الشخص الذي تبحثين عنه".
وأثار تصريحها جدلاً بين متابعيها، حيث رأى البعض أنه إشارة إلى تدخل غير مرغوب في حياتها، بينما اعتبر آخرون أنها تؤكد على خصوصيتها في ظل ضغوط الشهرة.
من ناحية أخرى، تحدثت بشرى عن اهتمامها بقضاء وقت أطول مع عائلتها، مشددة على أن الأسرة أهم من المال والتمثيل والمجد. وكشفت أنها تحرص على تمضية الصيف مع أبنائها، مشيرة إلى تأثرها عندما طلبت منها ابنتها قضاء وقت أطول معهم، وهو ما كانت تطلبه هي أيضاً من والدها في طفولتها.
وكان ذلك خلال لقاء عبر تلفزيون البحرين .
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