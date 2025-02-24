شكرا لقرائتكم خبر عن اجهز للإقلاع عشان نبدأ رحلتنا.. Watch it تروج لـ مسلسل الكابتن فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية لمسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسني، عبر صفحتها على "فيس بوك"، ونشرت مقطعا تشويقيا قصيرا وعلقت قائلة: "اجهز للإقلاع عشان نبدأ رحلتنا، مسلسل الكابتن يُعرض حصرياً في جميع أنحاء العالم 24 ساعة قبل رمضان".

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

ويشارك الفنان محمد رضوان في موسم رمضان أيضاً بمسلسل "حسبة عمرى" ويشارك في البطولة كل من، روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.



لمزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2025.. اضغط هنا